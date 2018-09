Gedenkstätte für Sewol-Opfer am Paengmok-Hafen geschlossen

Photo : KBS News

Die einst provisorisch errichtete Gedenkstätte für die Opfer des Untergangs der Fähre Sewol ist nach drei Jahren und acht Monaten geschlossen worden.Auch nach dem Abriss des provisorischen Gebäudes werden der Leuchtturm des Wartens sowie die Statue zum Gedenken an die Opfer weiter bestehen bleiben. Am Ort der abgerissenen Gedenkstätte wird unter anderem ein Zentrum zum Erleben der maritimen Sicherheit aufgebaut.Die Gedenkstätte am Paengmok Hafen wurde im Januar 2015 mit Unterstützung von Bürgern und des Landkreises Jindo eröffnet. Damals stimmten die Familienangehörigen der Demontage der Einrichtung unter der Bedingung zu, dass die Arbeiten zur Bergung der Wrackteile aus dem Meer abgeschlossen worden sind.