Südkoreas Wirtschaft entwickelt sich im zweiten Quartal schwach

Südkoreas Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal schwach entwickelt.Nach vorläufigen Angaben der Zentralbank am Dienstag wuchs die Volkswirtschaft im zweiten Quartal um 0,6 Prozent. Dies war verglichen mit dem Vorquartal ein Rückgang von 0,4 Prozentpunkten.Das Bruttonationaleinkommen (BNI) schrumpfte im Vergleich zum ersten Quartal um ein Prozent.Die Investitionen in Produktionsanlagen legten um 0,3 Prozent zu und damit so schwach wie seit dem ersten Quartal 2015 nicht mehr. Das Wachstumsrate im herstellenden Gewerbe fiel im Vergleich zum ersten Quartal von 1,6 auf 0,6 Prozent.Bei den Exporten wurde mit einer Steigerung von 0,4 Prozent seit dem dritten Quartal 2011 die schlechteste Leistung verzeichnet. Die Importe schrumpften ebenfalls um drei Prozent.Das gesamte Wachstum in der ersten Jahreshälfte beträgt 2,8 Prozent.