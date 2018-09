Südkorea bei Energieproduktion auf Atom- und Kohlekraftwerke angewiesen

Photo : KBS News

Südkorea ist bei der Energieproduktion weitgehend auf seine Atom- und Kohlekraftwerke angewiesen.Wie das globale Energieunternehmen BP in seinem Bericht zur internationalen Energiestatistik 2018 angab, war Südkorea letztes Jahr bei der Energieproduktion zu 26,4 Prozent auf AKWs angewiesen. Die Abhängigkeit von Kohlekraftwerken lag bei 46,2 Prozent.Während Atom- und Kohlestrom in Südkorea einen Anteil von 72,7 Prozent am Energiemix hat, beträgt der entsprechende OECD-Durchschnitt 45 Prozent.Beim Anteil des Atomstroms stand Südkorea nach der Ukraine an zweiter Stelle weltweit.Der Anteil von neuen erneuerbaren Energien hatte einen Anteil von 2,8 Prozent, während der OECD-Durchschnitt 12,2 Prozent betrug.Der Anteil von alternativen Energien lag in den USA bei 9,8 Prozent und in Deutschland bei 30,3 Prozent.