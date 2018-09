Das 23. Internationale Filmfestival Busan (BIFF) wird am 4. Oktober mit "Beautiful Days" des südkoreanischen Regisseurs Yun Jae-ho eröffnet werden.Wie das BIFF-Büro heute bekannt gab, wird das Finale am 13. Oktober mit dem Film "Master Z: The Ip Man Legacy" des Hongkonger Regisseurs Yuen Woo Ping gefeiert werden.Dieses Jahr werden 323 Filme aus 79 Ländern eingeladen. Dazu zählen 115 Streifen, die in Busan ihre Weltpremiere feiern.In der neuen Kategorie "Busan Classic" werden dieses Jahr 13 Filme aufgeführt, die in der internationalen Filmgeschichte von besonderer Bedeutung sind. Geplant ist außerdem eine Sonderausstellung zu "100 Jahre philippinische Filme".