Vereinigungsministerium erwartet positive Ergebnisse der Nordkoreareise von Sondergesandten

Angesichts der für morgen geplanten Nordkoreareise von südkoreanischen Sondergesandten hat das Vereinigungsministerium in Seoul seinen Wunsch nach guten Ergebnissen zum Ausdruck gebracht.Seoul erwarte fruchtbare Ergebnisse nicht nur zum geplanten innerkoreanischen Gipfeltreffen, sondern auch zu den Beziehungen zwischen beiden Koreas, zwischen Nordkorea und den USA sowie zur nuklearen Abrüstung Nordkoreas allgemein.Der Beamte wollte zwar nicht darauf antworten, ob ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vorgesehen ist. Er erinnerte aber daran, dass die Sondergesandten bei ihrem letzten Besuch im März mit Kim Jong-un zusammengekommen waren.Sicherheitsberater Chung Eui-yong wird die Delegation anführen. Zur Abordnung zählen auch Geheimdienstchef Suh Hoon, sein Stellvertreter Kim Sang-gyun, Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung und der für staatliche Angelegenheiten zuständige Sekretär im Präsidialamt Yun Kun-young.Die Abordnung werde morgen Vormittag auf direktem Wege in die nordkoreanische Hauptstadt fliegen und am selben Tag zurückkehren.