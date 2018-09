Minenbeseitigung in der DMZ würde laut Armee 200 Jahre dauern

Photo : YONHAP News

Nach Schätzungen der südkoreanischen Armee würde die Beseitigung aller Minen in der DMZ 200 Jahre dauern.Das sagte ein Armeesprecher am Dienstag gegenüber Reportern.Das verminte Gebiet im südlichen Teil der DMZ und im Bereich auf beiden Seiten der Kontrolllinie für den Zugang von Zivilisten sei laut einem Armeesprecher rund 40 Mal größer als der Seouler Stadtteil Yeoido.Selbst wenn alle elf Techniker-Bataillons an der Grenze stationiert würden, würde die Beseitigung der Minen 200 Jahre dauern.Auch betonte der Sprecher die Notwendigkeit der Schaffung einer Einheit, die sich mit der Frage der Minenräumung in der DMZ befasst. Dies sei für die Vorbereitung auf die Ausgrabung von Gebeinen gefallener Soldaten und andere Projekte, die beim Gipfel im April vereinbart wurden, notwendig.Ein anderer Armeeangehöriger erläuterte, dass Drohnen eingesetzt werden könnten, um die Sicherheit bei der Durchführung solcher Projekte zu garantieren. Auch bestehe Bedarf an speziellen Panzerfahrzeugen und bombensicheren Einrichtungen.