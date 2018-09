Moons Sondergesandte nach Pjöngjang abgeflogen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat heute eine Delegation von Sondergesandten nach Pjöngjang geschickt.Die Delegation unter Leitung seines Sicherheitsberaters Chung Eui-yong hat mit vier Begleitern um 07.40 Uhr mit einem Flugzeug der Luftwaffe Seouler Flughafen verlassen. Zur Abordnung zählen Geheimdienstchef Suh Hoon, sein Stellvertreter Kim Sang-gyun, Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung und der für staatliche Angelegenheiten zuständige Sekretär im Präsidialamt Yun Kun-young.Die Delegation wird mit nordkoreanischen Beamten unter anderem über den genauen Zeitplan des für diesen Monat in Pjöngjang geplanten innerkoreanischen Gipfeltreffens und die Tagesordnung diskutieren. Weitere Themen sind die Umsetzung der beim Korea-Gipfel im April erzielten Panmunjom-Erklärung und die Schaffung eines dauerhaften Friedensregimes durch eine Denuklearisierung Nordkoreas.Chung wird zudem ein persönliches Schreiben des Präsidenten Moon an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un übermitteln. Ob ein Treffen mit Kim zustande kommen wird, ist noch offen.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob der Besuch von südkoreanischen Sondergesandten in den stagnierenden Denuklearisierungsverhandlungen zwischen den USA und Nordkorea für einen Durchbruch sorgen wird.Die Abordnung wird voraussichtlich noch heute zurückkehren.