Erster Testbetrieb von selbst fahrendem Schuttle-Bus begonnen

Photo : KBS News

Ein selbstfahrender Shuttle-Bus ist am Dienstag erstmals in Südkorea in den Testbetrieb gegangen.Der Pendelbus mit dem Namen "Zero Shuttle" fuhr erfolgreich auf der öffentlichen Verkehrsstraße zwischen dem Industriegebiet "Technovalley Zwei" und der U-Bahn Station in Pangyo in der Provinz Gyeonggi. Es handelt sich um eine Strecke von 5,5 Kilometern.Zero-Shuttle fährt mit der zweithöchsten Stufe von insgesamt fünf Autonomiestufen. Ohne Bremse, Steuerrad und Gashebel ist das Fahrzeug mit der mobilen Kommunikationstechnologie in der Form Fahrzeug-zu-Dinge (V2X) ausgestattet. Das unterscheidet Zero-Shuttle von anderen ausländischen selbstfahrenden Autos, die eigenständig Verkehrsdaten sammeln.Durch den Einsatz der V2X-Technologie erwartet man, Unfallrisiken zu minimieren. Nachteilhaft sollen die niedrige Geschwindigkeit von unter 30 Stundenkilometer und plötzliches Bremsen sein.Nach einem zweimonatigen Testbetrieb mit Monitoren an Bord wollen die Provinzverwaltung von Gyeonggi und das staatliche Institut für Konvergenz-Technologie (Advanced Institute of Convergence Technology, AICT) Zero-Shuttle im November in Betrieb setzen.