Nordkoreanische IT-Professoren veröffentlichen Abhandlungen in südkoreanischem Wissenschaftsjournal

Photo : KBS News

Nordkoreanische Wissenschaftler haben eine Abhandlung in einem südkoreanischen Wissenschaftsjournal veröffentlicht.Laut Reportern von KBS seien die Autoren sechs Professoren an der Kim Il-Sung Universität in Pjöngjang. In ihrem Aufsatz befassen sie sich mit dem Thema Cloud-Computing. Die Dissertation, die eine Verbesserung der Geschwindigkeit des Cloud-Computing unter Anwendung neuester Technologien der künstlichen Intelligenz zum Inhalt habe, sei in der August-Ausgabe des englischen Journals der koreanischen Gesellschaft für IT-Wissenschaften KSII abgedruckt.Nach Angaben von KSII hätten die nordkoreanischen Wissenschaftler im April die Absicht verkündet, ihre Abhandlung veröffentlichen zu wollen. Die Möglichkeit für gemeinsame Forschungen mit südkoreanischen Wissenschaftlern sei in der E-Mail-Korrespondenz von der nordkoreanischen Seite angesprochen worden, hieß es.Es gilt als außergewöhnlich, dass nordkoreanische Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse im Ausland sowie in Südkorea bekannt machen.