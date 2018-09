Nummer drei der chinesischen Machthierarchie besucht am Samstag Nordkorea

Photo : YONHAP News

Ein Sondergesandter des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping besucht Nordkorea am kommenden Samstag.Die chinesischen Staatsmedien berichteten am Dienstag, zur Gratulation des 70. Jubiläums der Gründung des nordkoreanischen Regimes werde der Vorsitzende des ständigen Ausschusses des nationalen Kongresses Li Zhanshu als Sondergesandter nach Pjöngjang geschickt.Wie aus informierten Kreisen verlautete, werde Li beim Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber insbesondere über die stockenden Verhandlungen zur Denuklearisierung sowie den dritten Gipfel zwischen Südkoreas Präsident Moon und Kim Jong-un sprechen und vorher die Meinungen Pjöngjangs und Pekings koordinieren.Li gilt als Nummer drei in der chinesischen Machthierarchie und wird der ranghöchste chinesische Politiker sein, der nach dem Amtsantritt von Kim Jong-un Pjöngjang besucht.Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, wonach Chinas Präsident Xi Jinping in die nordkoreanische Hauptstadt reisen wird.