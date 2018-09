Weißes Haus: Treffen mit Präsident Moon am Rande der UN-Generalversammlung möglich

Photo : KBS News

Nach Angaben des Weißen Hauses ist ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am Rande der UN-Generalversammlung möglich.Sprecherin Sarah Sanders teilte mit, dass die Präsidenten sich darauf in ihrem Telefongespräch am Dienstag verständigt hätten. Einen Termin für das Treffen wollte sie nicht nennen.Die beiden Präsidenten hätten über die jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel gesprochen. Dabei seien auch die laufenden Bemühungen um eine komplette und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas erörtert worden.Auch habe Moon darüber informiert, dass er Sondergesandte nach Pjöngjang schicke, die den Machthaber Kim Jong-un treffen wollten. Über das Ergebnis des Besuchs wolle er Trump berichten.