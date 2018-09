Vorsitzende des russischen Föderationsrates besucht Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Die Vorsitzende des russischen Föderationrates und damit Inhaberin des dritthöchsten Staatsamtes, Walentina Matwijenko, wird voraussichtlich an der 70. Gründungsfeier des nordkoreanischen Regimes am 9. September teilnehmen.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Unterdessen hat die chinesische Regierung bekannt gegeben, dass Staatschef Xi Jinping den Sondergesandten Li Zhanshu zu der Feier in Pjöngjang schicken wird. Er ist Vorsitzender des ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses. Li ist in China ebenfalls die Nummer drei in der Machthierarchie.Diplomatische Beobachter gehen davon aus, dass China und Russland mit der Entsendung ranghoher Politiker die Jubiläumsfeier in Nordkorea groß würdigen wollten.