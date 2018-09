Rekordhohe Anzahl der über Incheon-Flughafen einreisenden Ausländer

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Ausländer, die über den Internationalen Flughafen Incheon nach Südkorea einreisen, nimmt drastisch zu.Nach Angaben des Justizministeriums hat die entsprechende Zahl vom 1. Januar bis 1. September die Marke von sieben Millionen übertroffen. Damit hat die Zahl in kürzester Zeit seit der Eröffnung des Flughafens 2001 sieben Millionen erreicht.Letztes Jahr wurde die Zahl von sieben Millionen Besuchern am 9. Oktober registriert.Die Zahl der Einreisenden aus China ist in den ersten acht Monaten mit zwei Millionen 91.084 im Vorjahresvergleich um 16 Prozent gestiegen und die Zahl der Japaner mit einer Million 54.207 um 25 Prozent. Die größte Zunahme verzeichneten die Einreisenden aus Vietnam mit 38 Prozent.Dies führt das Justizministerium auf die Zunahme von Touristen aus China und Japan sowie die Korea-Welle in Vietnam zurück.Das Ministerium erwartet, dass die Zahl der über den Incheon Flughafen einreisenden Ausländer bis Jahresende mit über zehn Millionen einen neuen Rekordstand erreichen wird.