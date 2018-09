Immer mehr ausländische Journalisten in Südkorea ansässig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der in Südkorea ansässigen ausländischen Journalisten hat erstmals die Marke von 300 übertroffen.Nach Angaben des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus sind mit Stand von heute 310 ausländische Journalisten für 116 Medien und aus 20 Ländern beim Zentrum für ausländische Presse registriert.Als das Zentrum 2013 eröffnet wurde, haben sich 266 Journalisten für 86 Medien und aus 15 Ländern registriert.Der Dienst für Kultur und Information beim Kulturministerium geht davon aus, dass verschiedene Angelegenheiten wie die Olympischen Spiele in PyeongChang und die Entwicklung der Nordkorea-Frage mehr Interesse der ausländischen Presse für Korea geweckt hätten.119 von 310 Journalisten stammen aus Japan, gefolgt von 60 aus den USA und 54 aus China. Die britische Zeitung "The Guardian", die US-Zeitungen "Washington Post" und "USA Today" sowie der deutsche Sender ProSiebenSat 1 haben dieses Jahr erstmals ständige Korrespondenten entsandt.