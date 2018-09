Sondergesandter überreicht Schreiben von Präsident Moon an nordkoreanischen Machthaber

Photo : YONHAP News

Südkoreas Sondergesandte haben in Pjöngjang den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un getroffen.Dabei überreichten sie ein Schreiben von Präsident Moon Jae-in.Darüber informierte der Sprecher des südkoreanischen Präsidialamtes Kim Eui-kyeom in einer Kurzbotschaft an Reporter. Die Delegation werde am Abend nach einem von Nordkorea veranstalteten Dinner zurückkehren.Die fünfköpfige Abordnung unter Leitung von Sicherheitsberater Chung Eui-yong war am Morgen nach Pjöngjang geflogen. Dort traf sie unter anderem Kim Yong-chol, der zurzeit für die Gespräche mit Südkorea und den USA zuständig ist.Ziel des Besuchs ist vor allem, einen Termin für ein Spitzentreffen zwischen Moon und Kim festzulegen. Es wäre das dritte Aufeinandertreffen der beiden.Die südkoreanische Delegation wird am Donnerstag auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Besuchs berichten.Den Sicherheitsberater begleiteten Geheimdienstchef Suh Hoon, sein Stellvertreter Kim Sang-gyun, Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung und der für staatliche Angelegenheiten zuständige Sekretär im Präsidialamt Yun Kun-young.