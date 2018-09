Trump: Geänderter Freihandelspakt mit Südkorea könnte am Rande von UN-Vollversammlung unterzeichnet werden

Photo : KBS

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump könnte der geänderte Freihandelspakt mit Südkorea am Rande der UN-Vollversammlung unterzeichnet werden.Auf einer Kabinettssitzung sagte Trump, dass die Unterzeichnung während der UN-Konferenz erfolgen könnte. Die Änderung sei bereits vor rund zwei Monaten beendet worden.Eine feierliche Unterzeichnung könne in baldiger Zeit stattfinden.Am Vortag hatte Trump gesagt, dass Präsident Trump und sein südkoreanischer Kollege Moon Jae-in vereinbart hätten, sich später in diesem Monat am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu treffen.