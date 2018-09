Moons Sondergesandte nach Treffen mit Kim Jong-un zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Die Sondergesandten des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sind am Mittwochabend von ihrem Besuch in Pjöngjang zurückgekehrt.Dort hatten sie den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un getroffen und laut Berichten ein Schreiben Moons überreicht. Auch ein Termin für den diesen Monat geplanten Korea-Gipfel soll festgelegt worden sein.Die fünfköpfige Delegation unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui-yong landete um 21.40 Uhr am Flughafen Seoul Air Base in Seongnam in der Gyeonggi-Provinz.Chung fuhr direkt zum Präsidialamt und informierte Moon Jae-in über die Ergebnisse des Besuchs.Ein hochrangiger Beamter deutete an, dass es Fortschritte bei den Gesprächen gegeben habe. Die Gesandten hätten Kim Jong-un getroffen und seien anders als zuvor geplant zu einem Dinner eingeladen worden.