Südkorea verzeichnet 77 Monate in Folge Überschuss in der Leistungsbilanz

Dank guter Ergebnisse der Halbleiterbranche und des Aufschwungs des Welthandels hat Südkorea im Juli den 77. Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz verzeichnet.Nach Angaben der Koreanischen Zentralbank betrug der Überschuss im Juli 8,76 Milliarden Dollar. Dies ist das größte Monatsvolumen seit September 2017.Die Zunahme des Überschusses in der Leistungsbilanz ist vor allem auf schwarze Zahlen in der Warenbilanz zurückzuführen. In der Warenbilanz belief sich das Plus auf 11,4 Milliarden Dollar, dies ist die größte Summe seit November letzten Jahres.Die Exporte hatten dank des guten Abschneidens der Halbleiterbranche einen Wert von rund 54 Milliarden Dollar und legten damit im Vorjahresvergleich um 14,8 Prozent zu.