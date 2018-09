Internationales Samsung zahlt wegen Preisabsprachen in USA 29 Millionen Dollar als Entschädigung

In einem Gerichtsverfahren über Preisabsprachen bei Fernsehern in den USA wird Samsung Electronics 29 Millionen Dollar als Entschädigung an die Verbraucher zahlen.



Das berichtete die US-Zeitung "Seattle Medium" unter Berufung auf den Justizminister des Bundesstaates Washington Bob Ferguson.



Laut dem Berichte hätten von 1995 bis 2007 sieben Unternehmen, darunter LG, Panasonic, Hitachi, Toshiba und Philips, neben Samsung den Preis für den Kathodenstrahlröhrenbildschirm abgesprochen. Durch die geheimen Absprachen seien Millionen Verbraucher in dem US-Bundesstaat benachteiligt worden. Die Entschädigungssumme, deren Zahlung Samsung zugestimmt habe, soll je nach der Forderung der am Gerichtsverfahren beteiligten Verbraucher aufgeteilt werden, hieß es weiter.



Röhrenfernseher werden heute nicht mehr verkauft. Vor 2000 hatten sie jedoch einen Anteil von 90 Prozent am nordamerikanischen Markt für Haushaltselektronik.