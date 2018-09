Regierung will Forschungen in Biotechnologie sowie Softwareentwicklung aktiv fördern

Photo : YONHAP News

Regierung und regierende Minjoo-Partei Koreas wollen im Rahmen der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen die Forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie und Softwareentwicklung aktiv fördern.Dies gab der Vorsitzende des politischen Ausschusses der Regierungspartei Kim Tae-nyeon nach einer Beratung mit Regierungsvertretern bekannt.Zur Förderung der Bioindustrie würden die Forschungen in den Bereichen Pharmazie, medizinische Ausrüstungen sowie Kosmetik gefördert. Die Infrastruktur für die Entwicklung von neuen Arzneimitteln in den Industriekomplexen in Osong in der Provinz Nord-Chungcheong und der Stadt Daegu werde ebenfalls verstärkt, hieß es.In Bezug auf die Softwareindustrie sollen Lehrpläne an den Hochschulen neu ausgearbeitet werden. Für Unternehmen mit einem großen Wachstumspotenzial soll ein maßgeschneidertes Unterstützungspaket angeboten werden, hieß es weiter.Die Details der Beratung zwischen der Regierung und Regierungspartei werden im Anschluss an die siebte Sitzung des dem Staatspräsidenten direkt unterstehenden Ausschusses zur Schaffung von Arbeitsplätzen am kommenden Dienstag vorgelegt.