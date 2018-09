Dritter Moon-Kim-Gipfel vom 18. bis 20. September in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Das dritte innerkoreanische Gipfeltreffen zwischen dem südkoreanischen Staatspräsidenten Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un findet vom 18. bis 20. September in Pjöngjang statt.Dies gab der nationale Sicherheitsberater Chung Eui-yong, der die Delegation von Sondergesandten nach Nordkorea anführte, in Seoul bekannt.Beim Besuch am Dienstag in Nordkorea habe die Delegation dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong-un ein Schreiben von Staatspräsident Moon überreicht und intensiv eine breite Themenpalette einschließlich des Gipfeltreffens besprochen.Für die Vorbereitung auf den Gipfel sind für Anfang kommender Woche am Waffenstillstandsort Panmunjom Arbeitsgepräche zur Koordinierung der Themen Sicherheit, Kommunikation sowie Presse geplant.Der Delegationsleiter sagte zudem, während des Besuchs habe man den festen Willen des nordkoreanischen Machthabers für die Denuklearisierung bestätigen können. Kim habe zudem Bereitschaft zugesichert, hierfür sowohl mit der Seouler Regierung als auch mit den USA eng kooperieren zu wollen.Darüber hinaus habe man sich darauf verständigt, den laufenden innerkoreanischen Dialog für die militärische Entspannung fortsetzen und anlässlich des nächsten Gipfels die Details zur Vorbeugung militärischer Konflikte und Bildung von bilateralem Vertrauen zu vereinbaren. Für die Eröffnung des innerkoreanischen Verbindungsbüros im nordkoreanischen Kaesong vor dem Gipfel würden beide Seiten eng kooperieren, so Chung weiter.