Früherer UN-Botschafter plädiert für Interesse an Entwicklungshilfe für Nordkorea

Photo : KBS WORLD Radio

Der frühere südkoreanische UN-Botschafter Oh Joon hat für das Interesse Südkoreas an der Entwicklungshilfe für Nordkorea plädiert.In der Sonderausgabe des englischsprachigen Programms "Korea 24" von KBS WORLD Radio sagte der Vorsitzende der Hilfsorganisation Save the Children, man müsse die Realität der Nordkoreaner, die unter einer miserablen Infrastruktur und Armut leiden, sehen. Es sei der Zeitpunkt gekommen, dass Südkorea anlässlich der jüngst herrschenden positiven Atmosphäre auf der koreanischen Halbinsel aktiv Interesse an der Entwicklung Nordkoreas zeigen sollte.Zum ersten Jubiläum sendet das Programm vom 4. bis 6. September eine dreiteilige Diskussionsrunde zu den Themen "Die Sicherheit in Nordostasien", "Handelsprotektionismus und am Einkommen orientierte Wachstumspolitik" und "Südkoreas Rolle als Geberland".