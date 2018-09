Kultur BTS beginnt Welttournee - Fans übernachten vor Staples Center in Los Angeles

Die K-Pop-Band BTS startet am Donnerstag (Ortszeit) in Los Angeles eine Welttournee durch 16 Städte.



Um den ersten Auftritt der Tournee zu sehen, übernachten unzählige Fans bereits seit drei Tagen in Zelten vor dem Staples Center. Allein in Los Angeles wird BTS bis zum Wochenende viermal auf der Bühne stehen.



BTS hat diese Woche zum zweiten Mal die Spitze der US-Charts Billboard 200 erobert. Das Album "Love Yourself: Answer" wurde am 24. August veröffentlicht und bildet den Abschluss der Trilogie "Love Yourself".



Im Mai hatte die Band bereits mit dem Album "Love Yourself: Tear" die Spitzenposition der Billboard 200 erreicht.