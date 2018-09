Wirtschaft Börse in Seoul schließt schwächer

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,18 Prozent auf 2.287,61 Zähler. Grund für den Rückgang waren vor allem die Verluste an der Wall Street am Mittwoch.



Verluste der Aktien von Samsung Electronics und Sk hynix hätten schwer auf der Börse gelastet, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities.