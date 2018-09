Ex-Präsident Lee Myung-bak weist Vorwurf der Unterschlagung und Bestechung zurück

Photo : YONHAP News

Der frühere Präsident Lee Myung-bak hat sämtliche Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen.Lee verlas am Donnerstag in der letzten Anhörung wegen insgesamt 16 Vorwürfen, darunter Unterschlagung und Bestechung, 15 Minuten lang eine schriftliche Erklärung.Er habe sein ganzes Leben lang Korruption und unlautere Machenschaften verabscheut und sei deshalb sehr vorsichtig gewesen. Er empfinde Scham, dass er mit solchen Vorwürfen direkt konfrontiert werde.Er warnte das Gericht und die Öffentlichkeit nicht in die Falle eines falschen Image von ihm zu tappen. Er wolle Verantwortung für jegliche persönliche Verfehlungen übernehmen, doch seine Entscheidungen als Präsident sollten fair bewertet werden.Den Vorwurf, der eigentliche Besitzer des Autozulieferers DAS zu sein und knapp 35 Milliarden Won oder 32 Millionen Dollar aus der Firmenkasse unterschlagen zu haben, wies er entschieden zurück. Das Unternehmen sei seit der Gründung vor 33 Jahren in der Hand seines älteren Bruders gewesen.Zu dem Vorwurf, dass er dem Samsung-Chef Lee Kun-hee eine Sonderamnestie gewährt habe, dass es sich um haltlose Spekulationen handele, die in ihm noch mehr Traurigkeit und Ärger aufkommen ließen. Er habe niemals private Treffen mit Chefs von Konglomeraten gehabt oder Bestechungsgeld angenommen.Die Staatsanwaltschaft beantragte 20 Jahre Haft für den früheren Staatspräsidenten.