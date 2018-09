Nordkorea zeigt bei Militärparade keine ICBM

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bei seiner Militärparade anlässlich des 70. Gründungsjubiläums des Regimes keine Interkontinentalraketen (ICBM) gezeigt.Die Nachrichtenagenturen AFP und Kyodo meldeten, dass für die Parade am Sonntagmorgen auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang keine ICBM mobilisiert worden seien.Machthaber Kim Jong-un habe die Parade von einer Tribüne aus verfolgt, aber keine Rede gehalten.Laut einer Quelle in Seoul sei die Zahl der mobilisierten Truppen etwas größer gewesen als bei der Parade im Februar zum Jubiläum der Streitkräfte.Zum 70. Jahrestag der Armeegründung hatte Nordkorea 12.000 Soldaten mobilisiert und seine Langstreckenraketen Hwasong-14 und Hwasong-15 vorgeführt.