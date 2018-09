Kim Jong-un soll gegenüber innerkoreanischen Parlamentariergesprächen positiv eingestellt sein

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll auf mögliche innerkoreanische Parlamentariergespräche positiv reagiert haben.Diesen Vorschlag des südkoreanischen Parlamentsvorsitzenden Moon Hee-sang habe die Delegation von Sondergesandten des Präsidenten Moon Jae-in an Kim weitergeleitet. Kim habe geantwortet, er wolle den Vorschlag überprüfen, sagte ein Mitarbeiter des Parlaments in einem Interview mit KBS.Mit weiteren Diskussionen über die Frage werde nach dem dritten Gipfeltreffen zwischen Moon Jae-in und Kim Jong-un nächste Woche in Pjöngjang gerechnet.