Neuer US-Sondergesandter für Nordkorea besucht Seoul

Der neue US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun kommt zu einem dreitägigen Besuch nach Seoul.Wie aus hiesigen Regierungskreisen verlautete, werde Biegun zunächst Außenministerin Kang Kyung-hwa einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Am Dienstag werde der US-Gesandte mit dem südkoreanischen Verhandlungsführer für den Frieden der koreanischen Halbinsel Lee Do-hun zusammenkommen. Zu den Gesprächsthemen zählten die Ergebnisse des jüngsten Besuchs der südkoreanischen Delegation in Pjöngjang sowie die US-südkoreanische Kooperation für die Denuklearisierung sowie den Aufbau des Friedenssystems, hieß es.Im Anschluss an seinen Aufenthalt in Korea besucht Biegun China und Japan.