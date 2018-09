Politik Regierung will sexuellem Missbrauch von Gastarbeiterinnen besser vorbeugen

Die Regierung will einem sexuellen Missbrauch von Gastarbeiterinnen besser vorbeugen.



Sowohl das Ministerium für Arbeit und Beschäftigung als auch das Ministerium für Frauen und Familie gaben bekannt, die entsprechende Empfehlung der nationalen Menschenrechtskommission anzunehmen.



Das Arbeitsministerium kündigte das Vorhaben an, die Überwachung und Kontrolle zur Vorbeugung von sexueller Belästigung und Sexualverbrechen zu verstärken und Opfer noch besser zu beraten. Es werde derzeit an Änderungen gearbeitet, damit Gastarbeiterinnen, die am Arbeitsplatz Opfer von sexuellem Missbrauch wurden, ohne Nachteile zu erleiden umgehend den Arbeitsplatz wechseln dürfen, hieß es.



Das Frauenministerium gab bekannt, bis 2019 fünf neue Stellen im auf die Menschenrechte der Gastarbeiterinnen spezialisierten Zentrum eröffnen zu wollen.