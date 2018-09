Südkoreanischer Animationsfilm gewinnt Preis für bestes Erlebnis virtueller Realität in Venedig

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Animationsfilm "Buddy" hat bei den 75. Filmfestspielen in Venedig den Preis für das beste Erlebnis der virtuellen Realität gewonnen.Die Produktionsfirma Redrover teilte mit, der Film des Regisseurs Chae Soo-eung sei als einziger koreanischer Zeichentrickfilm zu den Festspielen eingeladen worden. In den drei Kategorien Best VR, Best VR Experience sowie Best VR Story konkurrierten 30 Filme, die zum Erleben der virtuellen Realität produziert wurden, um die Preise.Der 16-minütige Film des südkoreanischen Regisseurs handelt von einer Maus namens Buddy, die im "Liberty Land" genannten Hintergrund des Hollywood-Films "Nut Job" gemeinsam in Interaktion mit den Zuschauern verschiedene Hindernisse überwindet.Die Filmfestspiele in der italienischen Stadt führten im letzten Jahr als erste unter den drei renommierten Filmfestivals der Welt die Kategorie für die VR-Filme ein.