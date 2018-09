Nationales Reiseanbieter und Tourismusbeschäftigte aus 60 Ländern kommen nach Seoul

Rund 12.00 Reiseanbieter sowie 900 im Tourismus Beschäftigte aus 60 Ländern kommen nach Seoul.



Die Stadt Seoul teilte mit, bis Freitag dieser Woche finde im Grand Hilton Hotel in Seoul eine Messe mit dem Titel "Seoul International Travel Mart" statt. Es handle sich dabei um eine Börse für Vertreter in- und ausländischer Unternehmen, bei der neue Verträge geschlossen würden. Öffentliche Präsentationen ihrer Produkte sowie Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen gehörten zum Programm der Messe.



Von Sonntag bis Mittwoch kommender Woche wird die siebte Konferenz der Welttourismusorganisation UNWTO im Silla Hotel in Seoul abgehalten. Die als größte Veranstaltung in der Branche geltende Konferenz findet zum ersten Mal in Nordostasien statt und hat "Städtereisen der Zukunft 2030" als Hauptthema.