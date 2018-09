Moon lädt Parlamentsvorsitzenden und fünf Parteivorsitzende zu Korea-Gipfel ein

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat zum Korea-Gipfel nächste Woche in Pjöngjang neun Vertreter des Parlaments und von fünf Parteien eingeladen.Wie sein Chefsekretär Lim Jong-seok heute bekannt gab, handelt es sich um den Parlamentsvorsitzenden Moon Hee-sang, zwei Vizevorsitzende des Parlaments Lee Joo-young und Ju Seung-yong, den Chef des Parlamentsausschusses für Auswärtiges und Vereinigung Kang Suk-ho sowie die Vorsitzenden der Regierungspartei und von vier Oppositionsparteien.Lim bat die entsprechende Personen darum, die Einladung zügig zu akzeptieren. Er betonte, dass das neue Gipfeltreffen ein neues Kapitel der innerkoreanischen Beziehungen eröffne und einen Wendepunkt in der Frage der Denuklearisierung Nordkoreas darstellen werde.Die Delegation Südkoreas für das Gipfeltreffen vom 18. bis 20. September in Pjöngjang wird laut Lim aus etwa 200 Persönlichkeiten bestehen, darunter auch Unternehmern.Südkoreas Volksparteien debattieren derzeit heftig über die Ratifizierung der beim Korea-Gipfel im April angenommenen Panmunjom-Erklärung.