Präsident Moon betont enge Partnerschaft zwischen Südkorea und Indonesien

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die enge Partnerschaft zwischen Südkorea und Indonesien betont.Zum Auftakt des Spitzentreffens mit seinem Amtskollegen Joko Widodo in Seoul sagte er, Indonesien sei ein wertvoller Freund und Schlüsselpartner für Südkoreas Neue Südpolitik.Moon erwähnte das 45. Jubiläum der Aufnahme bilateraler Beziehungen und die Entwicklung einer bedeutenden Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten im Lauf der Jahre, darunter Wirtschaft und Militär.Die vor kurzem zu Ende gegangenen Asienspiele in Jakarta-Palembang bezeichnete Moon als weiteres Fest des Friedens und der Harmonie in Asien nach den Olympischen Winterspielen in PyeongChang. Er dankte der indonesischen Regierung und Öffentlichkeit für deren Unterstützung für das gemeinsame Team beider Koreas.Auch sprach Moon sein Beileid für die Opfer und deren Hinterbliebene des jüngsten Erdbebens in Indonesien aus.Der indonesische Präsident hob hervor, dass es sein dritter Besuch in Südkorea sei. Er wolle darauf drängen, die Beziehungen voranzubringen und konkrete Veränderungen bewirken.Darüber hinaus dankte er Südkorea für dessen Unterstützung erfolgreicher Asienspiele.