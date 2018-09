US-Sicherheitsberater Bolton: Kim Jong-un bot Denuklearisierung binnen zwei Jahren an

Photo : YONHAP News

Laut dem nationalen Sicherheitsberater der USA John Bolton hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ursprünglich die Denuklearisierung binnen zwei Jahren angeboten.Das habe Kim beim Spitzentreffen mit Moon Jae-in im April gesagt, erklärte Bolton am Montag in einer Rede vor der konservativen Institution Federalist Society in Washington.Moon habe daraufhin vorgeschlagen, den Schritt innerhalb eines Jahres zu vollziehen, so Bolton.Diesen Vorschlag habe Kim akzeptiert, deswegen habe er in der Vergangenheit davon gesprochen, die Denuklearisierung in einem Jahr zu vollziehen.Bolton sagte in seiner Rede weiter, nach seiner Auffassung hätte es noch schneller gehen können, doch sei ein Jahr nicht schlecht. Die USA würden weiter auf Schritte zur Denuklearisierung warten.