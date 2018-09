Militärs beider Koreas führen am Donnerstag Arbeitsgespräch

Beide Koreas kommen am Donnerstag zu einem militärischen Arbeitsgespräch zusammen, um über den Abbau militärischer Spannungen in der demilitarisierten Zone (DMZ) zu sprechen.Zur Tagesordnung sollen unter anderem die gemeinsame Ausgrabung von sterblichen Überresten der während des Koreakriegs gefallenen Soldaten, die probeweise Schließung von Wachposten sowie die Demilitarisierung der gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) stehen.Damit wollen beide Koreas Folgemaßnahmen zum innerkoreanischen Militärgespräch auf Generalsebene am 31. Juli konkretisieren.