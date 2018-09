Photo : YONHAP News

Die Börse in Südkorea hat am Dienstag Verluste verbucht.Der Leitindex Kospi verlor 0,24 Prozent auf 2.283,2 Zähler.Erneut bereiteten die Spannungen zwischen den USA und China den Anlegern Sorge.Auch könnten die Risiken in Schwellenmärkten wie Türkei und Argentinien zu einem Abfluss von Kapital aus Schwellenmarktfonds führen. Dies könne auch die koreanische Börse belasten, sagte Jeon Sang-yong von Taurus Investment & Securities.