Politik Außenminister Südkoreas und Japans in Vietnam zusammengekommen

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-hwa ist am Dienstag in Vietnam mit ihrem japanischen Amtskollegen Taro Kono zusammengekommen.



Wie aus informierten Kreisen verlautete, habe die südkoreanische Außenministerin zum Auftakt des Treffens gesagt, dass Südkoreas Ministerpräsident Lee Nak-yeon mit dem japanischen Premier Shinzo Abe in Wladivostok ein Gespräch geführt habe. Die enge Kommunikation zwischen beiden Ländern sei erfreulich.



Der Leiter des nationalen Informationsdienstes Suh Hoon, Sondergesandter des Staatspräsidenten Moon für Japan, habe ebenfalls Abe über die Ergebnisse des Besuchs der südkoreanischen Delegation von Sonderbotschaftern in Pjöngjang ausführlich berichtet. Die enge Kooperation zwischen Südkorea und Japan für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei wichtig, betonte die Ministerin.



Der japanische Minister dankte für die Entsendung des Sondergesandten nach Tokio. Die Tokioter Regierung freue sich außerdem auf den Besuch des südkoreanischen Staatspräsidenten in Japan, so Kono weiter.