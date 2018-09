US-Außenministerium: Zurzeit keine Pläne für Besuch Pompeos in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Außenministeriums gibt es zurzeit keine Pläne für einen Besuch von Außenminister Mike Pompeo in Nordkorea.Sprecherin Heather Nauert sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass die USA noch nicht bereit seien und es im Augenblick keinen Plan gebe, Pompeo in ein Flugzeug zu setzen.Doch äußerte sie die Hoffnung, dass Pompeo bald nach Pjöngjang reisen werde.Nauert hatte am 23. August einen Besuch des Außenministers in Nordkorea angekündigt, dieser wurde nur wenige Stunden später von US-Präsident Donald Trump abgesagt. Trump hatte die Absage mit fehlenden Fortschritten bei der Denuklearisierung begründet.