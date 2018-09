China und Russland präsentieren starke Allianz für Nordkoreafrage

Photo : KBS News

Chinas Staatspräsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Dienstag bei einem Spitzentreffen das enge Bündnis beider Länder betont.Wie aus informierten Kreisen verlautete, hätten sich Xi und Putin darauf geeinigt, dass die Normalisierung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA der entscheidende Faktor zur Lösung der Fragen auf der koreanischen Halbinsel sei. Auch sei die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens von China und Russland in dieser Frage betont worden, hieß es.Chinas Präsident nimmt am vierten Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok teil. Xi habe zudem gesagt, die in der UN-Charta festgeschriebenen Prinzipien sollen eingehalten werden. Die chinesische Regierung werde entschlossen gegen den Handelsprotektionismus sowie einen Alleingang vorgehen. Putin schloss sich der Meinung des chinesischen Präsidenten an und äußerte Unterstützung.