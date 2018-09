Koreas wollen Verbindungsbüro in Kaesong am Freitag eröffnen

Photo : YONHAP News

Beide Koreas wollen am Freitag das innerkoreanische Verbindungsbüro im nordkoreanischen Kaesong eröffnen.Das teilte das Vereinigungsministerium am heutigen Mittwoch mit.Die Vorbereitungen auf der Arbeitsebene kämen reibungslos voran. An der Eröffnungszeremonie würden voraussichtlich etwa 100 Personen aus dem Süden und 50 aus dem Norden teilnehmen. Die endgültige Teilnehmerliste werde derzeit festgelegt, hieß es.Zuvor hatte das Außenministerium in Seoul ebenfalls bekannt gegeben, in Bezug auf die Nordkoreafrage hielten Washington und Seoul unverändert eng an ihrer Kooperation fest und hätten kontinuierlich über die Eröffnung der Verbindungsbüros beraten.