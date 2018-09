Internationales Südkoreas Verteidigungsministerium startet Forum zu Friedensfragen

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat am Mittwoch sein jährliches Sicherheitsforum begonnen.



Auf dem diesjährigen Forum stehen unter anderem Diskussionen über die aktuellen Bemühungen um eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, die Abwehr von Cyber-Attacken und die Sicherheit auf See im Mittelpunkt.



Am dreitägigen 7. Seouler Verteidigungsdialog für stellvertretende Minister nehmen 250 Personen aus 49 Ländern und von vier internationalen Organisationen wie den UN und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa teil.



Das Oberthema des Forums lautet: "Nachhaltiger Frieden: Vom Konflikt zur Kooperation".