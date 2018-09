Börse schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch im Minus geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,01 Prozent auf 2.282,92 Zähler.Der Handelsstreit zwischen den USA und China und Krisen in Schwellenmärkten wie Türkei und Argentinien trübten die Anlegerlaune weiter.China hatte am Dienstag angekündigt, die Welthandelsorganisation um eine Erlaubnis für Sanktionen gegen US-Waren zu bitten. Dies als Vergeltung für Washingtons Missachtung eines Urteils wegen Strafzöllen.Obwohl sich die Technologieaktien in den USA erholt hätten, habe Chinas Anfrage bei der WTO die Stimmung wegen Bedenken über einen sich länger hinziehenden Handelskrieg eingetrübt, sagte Kim Sung-hwan von Bookook Securities.