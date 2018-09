Keine weiteren Mers-Fälle in Südkorea gemeldet

Photo : YONHAP News

Nach dem ersten Ausbruch der Atemwegserkrankung Mers in Südkorea vor rund einer Woche sind keine weiteren Fälle gemeldet worden.Die Koreanischen Zentren für Kontrolle und Prävention von Krankheiten teilten mit, dass 14 Personen, die mit dem Patienten Kontakt hatten, negativ getestet worden seien.Weitere 21 Personen, die mit dem ersten Patienten engen Kontakt hatten, seien am Donnerstag negativ getestet worden.Die Zentren wollen am Donnerstag erneut Tests durchführen, wenn die maximal mögliche Inkubationszeit endet. Die Inkubationszeit bei Mers liegt zwischen zwei und 14 Tagen.Unterdessen wurde auch ein Mann aus Saudi-Arabien, der am Samstag aus Dubai kommend Symptome wie Fieber und Husten zeigte, negativ aus Mers getestet.