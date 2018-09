Hauptpressezentrum für Pjöngjang-Gipfel in Seoul eröffnet

Photo : YONHAP News

In Seoul hat am Sonntag das Hauptpressezentrum für den Korea-Gipfel in Pjöngjang geöffnet.Das Zentrum am Dongdaemun Design Plaza in Seoul öffnete am Sonntag um 14 Uhr.Das Zentrum ist für alle vorab registrierten Medienvertreter zugänglich und wird bis Mitternacht von Freitag auf Samstag betrieben.Das Spitzentreffen endet am Donnerstag.Das Präsidialamt teilte mit, dass es in dem Zentrum rund 900 Sitze gebe und über 2.000 Journalisten dort aufgenommen werden könnten.Hauptverantwortlich für die Übertragung der Bilder vom Gipfeltreffen ist KBS.