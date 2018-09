USA wählen Abrams zu neuem Chef des US-Kommandos in Südkorea

Photo : KBS News

Die USA haben laut Berichten Heeresgeneral Robert Abrams zum neuen Befehlshaber des Kommandos der US-Truppen (USFK) in Südkorea gewählt.Abrams ist derzeit Kommandeur des Heereskommandos United States Army Forces Command.Laut einer diplomatischen Quelle in Washington schloss das Weiße Haus seine Personalauswahl für den Posten ab und schickte eine Anfrage für eine Anhörung an den Kongress.Der Streitkräfteausschuss des Senats wird am 25. September eine Anhörung für den Nominierten eröffnen.Es wird erwartet, dass Abrams Ende Oktober oder Anfang November sein Amt antreten wird. Der amtierende Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea, Vicent Brooks, hatte am 30. April 2016 sein Amt angetreten.