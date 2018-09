UN-Generalversammlung beginnt am Dienstag in New York

Photo : YONHAP News

Die UN-Generalversammlung beginnt ihre 73. Sitzungsperiode am Dienstag (Ortszeit) am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York.Die Eröffnungsfeier der neuen UN-Generalversammlung findet unter Leitung der Präsidentin der UN-Generalversammlung Maria Fernanda Espinosa, Ecuadors Außenministerin, statt. Die 73. Sitzungsperiode dauert bis 16. September 2019.Die Generaldebatte, Höhepunkt der UN-Vollversammlung, findet vom 25. September bis 1. Oktober statt. Dieses Jahr werden 97 Staatschefs, vier Vizepräsidenten und 41 Regierungschefs daran teilnehmen.Südkoreas Präsident Moon Jae-in wird ebenfalls an der Generaldebatte teilnehmen. Es wird erwartet, dass Moon sich auf der Grundlage der Diskussionsergebnisse beim anstehenden innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang in seiner Rede bei der Generaldebatte und beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump darum bemühen wird, Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA zu befördern.