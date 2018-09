Nordkoreas Medien sprechen von Versöhnung und Geschlossenheit vor Korea-Gipfel

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des neuen innerkoreanischen Gipfels haben Nordkoreas Medien die aktuelle Situation auf der koreanischen Halbinsel positiv bewertet.„Rodong Sinmun“, das Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei, schrieb, dass ein warmer Wind der nationalen Versöhnung und Geschlossenheit auf dem Boden wehe, der wegen Misstrauen und Konfrontationen gefroren sei.Die Zeitung brachte das Treffen zwischen Südkoreas Sondergesandten und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 5. September erneut zur Sprache. Sie betonte, dass das neue Spitzentreffen zwischen den Staatschefs beider Koreas durch Kims Entschluss zustande gebracht worden sei.Es wurde auch betont, dass die südkoreanischen Parteien für demokratische Reformen und Organisationen erwarteten, dass der Gipfel in Pjöngjang eine epochale Gelegenheit für die Eröffnung einer neuen Ära der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea werde.Die Propagandamedien „Uriminzokkiri“ und „Meari“ schrieben, dass das Gipfeltreffen in Pjöngjang ein Anlass würde, die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu erzielen.