US-Medien: Moons Nordkorea-Besuch als Test für seine Vermittlerrolle

Im Vorfeld des neuen innerkoreanischen Gipfels in Pjöngjang haben US-Medien geschrieben, dass die Rolle von Präsident Moon Jae-in als Vermittler zwischen Nordkorea und den USA auf die Probe gestellt werde.Bloomberg News berichtete, dass bei Moons Reise nach Nordkorea erneut seine Fähigkeit auf dem Prüfstand stehen werde, die Kluft zwischen zwei unbeständigen Führern, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump, zu überbrücken.Die Situation in Pjöngjang werde für Präsident Moon nicht leicht sein. Moon werde versuchen, die stockenden Verhandlungen zwischen Kim und Trump über Nuklearwaffen zu retten, um die Aussicht auf einen Friedensvertrag binnen Jahresfrist zu verbessern.Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass Moon bei seinem dritten Treffen mit Kim vor seiner härtesten Herausforderung stehe. Moon müsse etwas Substantielles herbeiführen, das über die früheren vagen Aussagen zur Denuklearsierung hinausgehe, und die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA wieder auf Kurs bringen.Unterdessen sagte US-Senator Lindsey Graham, ein Hardliner gegenüber Nordkorea in der Republikanischen Partei, er hoffe auf produktive Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas. Sollte Nordkorea mit Präsident Donald Trump spielen, könnten die USA ihre Militärkraft einsetzen. Das sei die letzte Chance, betonte er in einem Interview mit CBS.