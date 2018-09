KBS Music Bank World Tour macht Halt in Berlin

Photo : KBS News

Music Bank, eine von KBS produzierte K-Pop-Fernsehshow, hat seine 13. internationale Konzerttour in Berlin gefeiert.In der Berliner Max-Schmeling-Halle fand am Samstag das Konzert „Music Bank in Berlin“ statt. K-Pop-Stars wie EXO, Wanna One, Taemin und Stray Kids begeisterten die versammelten K-Pop-Fans.Es war die erste Show von Music Bank in Europa seit dem Auftritt in Frankreich im Jahr 2012. Alle Tickets waren bereits zwei Stunden nach dem Verkaufsbeginn vergriffen.Die KBS Music Bank World Tour wurde im Jahr 2011 in Tokio erstmals veranstaltet und bietet eine kostbare Gelegenheit für Fans in der ganzen Welt, den K-Pop vor Ort zu erleben.