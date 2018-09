VOA: US-Außenministerium betont vor Korea-Gipfel Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Angesichts mitreisender Unternehmer zum Korea-Gipfel in Pjöngjang hat das US-Außenministerium die Umsetzung von UN-Sanktionen gegen Nordkorea unterstrichen.Das berichtete der Sender "Voice of America" am Sonntag.Washington hoffe, dass alle UN-Mitgliedsstaaten Strafmaßnahmen gegen Nordkorea vollständig umsetzen mögen, darunter im Handel von bestimmten Waren, sagte ein Vertreter des Sprecherbüros des US-Außenministeriums.VOA vewies auf die jüngste Äußerung des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, dass Nordkorea nach seiner Einschätzung Maßnahmen für den Verzicht auf zukünftige Atomwaffen bereits getroffen habe. Auf die Frage, ob die US-Regierung diese Einschätzung von Moon teile, sagte der US-Diplomat, Washington teile die Ansicht der Internationalen Atomenergiebehörde, dass Nuklearaktivitäten eine Ursache der ernsthaften Besorgnis seien.Laut VOA deutete der US-Beamte an, dass nicht nur die innerkoreanische Wirtschaftszusammenarbeit, sondern auch Energieprojekte zwischen beiden Koreas und Russland gegen UN-Resolutionen verstoßen könnten.